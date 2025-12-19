“Note di Natale”: musica, emozioni e condivisione nel concerto dell’Orchestra “Milena & Montedoro”

MILENA – Si è svolto questa mattina, 19 dicembre 2025, nella suggestiva cornice della Parrocchia Immacolata Vulgo San Giuseppe di Milena, il concerto di Natale “Note di Natale”, a cura dell’Orchestra “Milena & Montedoro”, con la partecipazione straordinaria dei bambini della classe quinta della scuola primaria. Un appuntamento molto atteso che ha saputo unire musica, parole ed emozioni, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in un clima autenticamente natalizio. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali e i ringraziamenti alla Dirigente scolastica Valeria Vella, che sostiene con convinzione i percorsi musicali dell’istituto, riconoscendo nella musica un potente strumento educativo e formativo. Un sentito ringraziamento è stato rivolto anche alle famiglie, sempre presenti e partecipi, e a Padre Gianluca Tirrito, che ha accolto con gioia la comunità scolastica mettendo a disposizione la parrocchia per la realizzazione del concerto. L’Orchestra “Milena & Montedoro”, guidata dai docenti dei percorsi musicali della scuola Domenico Debilio (classe di clarinetto), Fabio Palmeri (classe di oboe), Antonino Salerno (classe di chitarra) e Gaetano Bellomo (classe di pianoforte), nel corso degli anni si è distinta come protagonista di concerti, rassegne e concorsi musicali, dimostrando anche in questa occasione grande maturità artistica e un forte spirito di collaborazione. Il programma musicale ha alternato celebri brani natalizi come Last Christmas, Bianco Natale, Jingle Bell, A Natale Puoi e We Wish You a Merry Christmas a pagine di grande musica classica tratte dalla Carmen di Georges Bizet che, pur non essendo tradizionalmente natalizie, hanno trovato una collocazione perfetta all’interno del concerto, ricordando come il Natale sia anche energia vitale, passione e condivisione. Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato alla declamazione delle poesie “Teniamo vivo il Natale” di Henry Van Dyke e “Buon Natale” di Alda Merini, che hanno invitato il pubblico a riflettere sul significato più profondo della festa. “Note di Natale” non è stato solo un concerto, ma un vero e proprio momento di comunità, in cui la musica ha saputo unire generazioni diverse, ricordando che il valore più grande non è il risultato, ma il cammino condiviso. Il concerto si è concluso in un clima di grande partecipazione, trasformandosi in un unico coro: tutti i presenti si sono uniti in festa cantando insieme le note di Jingle Bell, salutando così l’arrivo del Natale con gioia ed emozione