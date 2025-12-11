Nissa, mercato in uscita: il portiere Rocco Creuso va alla Boys Caivanese

Novità di mercato in uscita dell’ultima ora in casa Nissa. La società del presidente Luca Giovannone ha annunciato che il giovane portiere Rocco Creuso ha deciso di concludere la sua esperienza in biancoscudato e di trasferirsi alla Boys Caivanese.

La società biancoscudata, nell’occasione, ha inteso ringraziare Rocco per l’impegno, la professionalità e l’apporto fornito durante il suo percorso con la squadra. Nonostante la giovane età, Creuso ha sempre dimostrato dedizione, spirito di sacrificio e grande voglia di crescere, qualità che gli hanno consentito di distinguersi sia in campo che nello spogliatoio.

A questo punto, bisognerà vedere se al posto di Rocco Creuso, che è un classe 2007, arriverà un nuovo juniores della stessa annualità, o se la Nissa si affiderà a qualche estremo difensore non juniores. (Foto Claudio Vicari – Nissa Fc)