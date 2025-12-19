Niscemi, furto di carburante al MUOS: Carabinieri arrestano 37enne dipendente civile del Governo USA

I Carabinieri della Compagnia Polizia Militare per l’Aeronautica Militare di Sigonella hanno tratto in arresto, in flagranza di reato per furto, un uomo di 37 anni, residente a San Cono (CT), dipendente civile del Governo degli Stati Uniti e in servizio presso il sito MUOS di Niscemi. L’uomo è stato sorpreso mentre asportava circa 40 litri di gasolio dalle cisterne dell’infrastruttura militare del Dipartimento della Difesa statunitense.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa svolta dai militari dell’Arma in stretta collaborazione con gli agenti del NCIS (Naval Criminal Investigative Service) di Sigonella e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Gela, dott. Salvatore Vella. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro ulteriori 400 litri di carburante, custoditi in 14 taniche da 20 e 30 litri, nonché un arredo da ufficio ritenuto anch’esso provento di furto ai danni del MUOS.

Gli elementi raccolti hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico del 37enne; l’arresto è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Gela. In via cautelativa, e in attesa delle determinazioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri della Stazione di San Cono (CT) hanno inoltre proceduto al ritiro di 9 fucili e 2 pistole regolarmente detenuti dall’uomo presso la propria abitazione. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato – la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria – non è da considerarsi colpevole fino alla eventuale sentenza definitiva di condanna.