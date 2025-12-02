Natale a Gela. Ecco il programma completo degli eventi dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

L’amministrazione comunale di Gela ha reso noto il programma con il calendario degli eventi del NATALE 2025 A GELA. Ecco il calendario completo:
5 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante
19:00 — Piazza Roma
6 DICEMBRE
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
18:00 — Centro Storico
Luci in Centro – Tra Fuoco & Incanto (Artisti di strada)
19:00 — Sagrato Chiesa Madre
Musical: La Bella & la Bestia (per bambini)
20:00 — Sagrato Chiesa Madre
7 DICEMBRE
Maratonina di Natale
08:00 — Lungomare
Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
11:30 — Lungomare
Natale al Buvuru – Inaugurazione percorso
17:00 — Via XXIV Maggio
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi
18:00 — Centro Storico
Luci in Centro – Circo a Palla
19:00 — Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Trio in Concerto
19:15 — Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto Live
20:00 — Sagrato Chiesa Madre
8 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Laboratori bimbi + Villaggio Babbo Natale
17:00 — Via Buscemi 26
Corri con Papà Natale – Evento sportivo
08:00–13:00 — Piazza Umberto I
10 DICEMBRE
Magia del Natale – B Plain Gospel Choir
19:30 — Chiesa Santa Lucia
12 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Fiabe di Natale
17:00–19:00 — Via Buscemi 26
Magia del Natale – Orchestra Giovanile
19:15 — Chiesa Monte Carmelo
13 DICEMBRE
Winter Kart – Trofeo di Kart (3ª edizione)
10:00–16:00 — Kartodromo Gela
Natale al Buvuru – Laboratori + Villaggio Babbo Natale
17:00 — Via Buscemi 26
Giovani Sguardi – Rassegna teatrale
17:30 & 20:30 — Teatro Eschilo
Luci in Centro – Circo & Luci
18:30 — Corso V. Emanuele
Luci in Centro – Note di Natale
20:00 — Sagrato Chiesa Madre
14 DICEMBRE
Winter Kart – Finale trofeo di Kart – (3ª edizione)
10:00–16:00 — Kartodromo di Gela
Magie sul Lungomare – Animazione bimbi
11:30 — Lungomare
Natale al Buvuru – Disegni di Sogni
16:00 — Via Buscemi
Magie in Centro – Animazione bimbi
17:30 — Piazza Umberto I
Natale al Buvuru – Presepe Vivente
17:00 — Via Bentivegna 1
Magia del Natale – Giovani Talenti
19:15 — Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto live di Natale
19:30 — Sagrato Chiesa Madre
Natale al Buvuru – Amici del Liscio
21:00 — Via Buscemi 26
15–24 DICEMBRE
La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi (itinerante)
Centro storico, scuole, immobili pubblici, ospedale
17 DICEMBRE
Magia del Natale – Armonie dei Cuori
11:00 — Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele
19–23 DICEMBRE
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta
19 DICEMBRE
La Magia del Circo – White Circus
18:30 — Sagrato Chiesa Madre
20 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Fiabe — 16:00 — Via Buscemi
Luci in Centro – Trampolieri + Live Music — 18:30 — Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Joyful Choir — 19:15 — Monte Carmelo
21 DICEMBRE
Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga
Magie sul Lungomare — 11:30 — Lungomare
Luci in Centro – La Notte delle Meraviglie (fuoco + torta) — 18:00 — Corso V. Emanuele
Magia del Natale – Concerto Camerata Siciliana — 19:15 — Chiesa S. G. Evangelista
Luci in Centro – Street Band — 19:30 — Corso V. Emanuele
Natale al Buvuru – Manuel Scarano Live — 21:00 — Via Buscemi
22 DICEMBRE
Armonia di Cuori – Concerto Live
19:15 — Mura Federiciane
23 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante — 19:00 — Piazza San Sebastiano
Magia del Natale – Corale Polifonica — 19:15 — Monte Carmelo
27–30 DICEMBRE
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta
27 DICEMBRE
Natale al Buvuru – Antichi Mestieri + Band “Tutto in Famiglia”
21:00 — Via Buscemi
28 DICEMBRE
Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga
Natale al Buvuru – DJ Set al Tramonto — 17:00 — Via Buscemi
Magia del Natale – Modular Ensemble — 19:15 — Mura Federiciane
Luci in Centro – Concerto Live — 19:30 — Sagrato Chiesa Madre
Natale al Buvuru – Amici del Liscio — 21:00 — Via Buscemi
30 DICEMBRE
Amici del Liscio – Serata danzante
19:00 — Piazza Sant’Agostino
2 GENNAIO
Natale al Buvuru – Tombola di Natale
17:00 — Via Buscemi
3–5 GENNAIO
Natale a Betlemme – Presepe Vivente
19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta
4 GENNAIO
Artisti per Gela in Luce – Spettacolo
19:00 — Centro Storico
5 GENNAIO
Alice nel Paese delle Meraviglie – Animazione bimbi
18:00 — Sagrato Chiesa Madre
6 GENNAIO
La Befana dei Bambini — 11:30 — Piazza Umberto I
Quartetto d’Archi Rondò – Concerto Candlelight
18:00 (1° spettacolo)
20:30 (2° spettacolo) — Teatro Eschilo