Natale a Gela. Ecco il programma completo degli eventi dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Redazione 1

Mar, 02/12/2025 - 22:31

L’amministrazione comunale di Gela ha reso noto il programma con il calendario degli eventi del NATALE 2025 A GELA. Ecco il calendario completo:

5 DICEMBRE

Amici del Liscio – Serata danzante

19:00 — Piazza Roma

6 DICEMBRE

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi

18:00 — Centro Storico

Luci in Centro – Tra Fuoco & Incanto (Artisti di strada)

19:00 — Sagrato Chiesa Madre

Musical: La Bella & la Bestia (per bambini)

20:00 — Sagrato Chiesa Madre

7 DICEMBRE

Maratonina di Natale

08:00 — Lungomare

Magie sul Lungomare – Animazione bimbi

11:30 — Lungomare

Natale al Buvuru – Inaugurazione percorso

17:00 — Via XXIV Maggio

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi

18:00 — Centro Storico

Luci in Centro – Circo a Palla

19:00 — Corso V. Emanuele

Magia del Natale – Trio in Concerto

19:15 — Mura Federiciane

Luci in Centro – Concerto Live

20:00 — Sagrato Chiesa Madre

8 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Laboratori bimbi + Villaggio Babbo Natale

17:00 — Via Buscemi 26

Corri con Papà Natale – Evento sportivo

08:00–13:00 — Piazza Umberto I

10 DICEMBRE

Magia del Natale – B Plain Gospel Choir

19:30 — Chiesa Santa Lucia

12 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Fiabe di Natale

17:00–19:00 — Via Buscemi 26

Magia del Natale – Orchestra Giovanile

19:15 — Chiesa Monte Carmelo

13 DICEMBRE

Winter Kart – Trofeo di Kart (3ª edizione)

10:00–16:00 — Kartodromo Gela

Natale al Buvuru – Laboratori + Villaggio Babbo Natale

17:00 — Via Buscemi 26

Giovani Sguardi – Rassegna teatrale

17:30 & 20:30 — Teatro Eschilo

Luci in Centro – Circo & Luci

18:30 — Corso V. Emanuele

Luci in Centro – Note di Natale

20:00 — Sagrato Chiesa Madre

14 DICEMBRE

Winter Kart – Finale trofeo di Kart – (3ª edizione)

10:00–16:00 — Kartodromo di Gela

Magie sul Lungomare – Animazione bimbi

11:30 — Lungomare

Natale al Buvuru – Disegni di Sogni

16:00 — Via Buscemi

Magie in Centro – Animazione bimbi

17:30 — Piazza Umberto I

Natale al Buvuru – Presepe Vivente

17:00 — Via Bentivegna 1

Magia del Natale – Giovani Talenti

19:15 — Mura Federiciane

Luci in Centro – Concerto live di Natale

19:30 — Sagrato Chiesa Madre

Natale al Buvuru – Amici del Liscio

21:00 — Via Buscemi 26

15–24 DICEMBRE

La Marcia delle Zampogne – Suoni Antichi (itinerante)

Centro storico, scuole, immobili pubblici, ospedale

17 DICEMBRE

Magia del Natale – Armonie dei Cuori

11:00 — Presidio Ospedaliero Vittorio Emanuele

19–23 DICEMBRE

Natale a Betlemme – Presepe Vivente

19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta

19 DICEMBRE

La Magia del Circo – White Circus

18:30 — Sagrato Chiesa Madre

20 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Fiabe — 16:00 — Via Buscemi

Luci in Centro – Trampolieri + Live Music — 18:30 — Corso V. Emanuele

Magia del Natale – Joyful Choir — 19:15 — Monte Carmelo

21 DICEMBRE

Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga

Magie sul Lungomare — 11:30 — Lungomare

Luci in Centro – La Notte delle Meraviglie (fuoco + torta) — 18:00 — Corso V. Emanuele

Magia del Natale – Concerto Camerata Siciliana — 19:15 — Chiesa S. G. Evangelista

Luci in Centro – Street Band — 19:30 — Corso V. Emanuele

Natale al Buvuru – Manuel Scarano Live — 21:00 — Via Buscemi

22 DICEMBRE

Armonia di Cuori – Concerto Live

19:15 — Mura Federiciane

23 DICEMBRE

Amici del Liscio – Serata danzante — 19:00 — Piazza San Sebastiano

Magia del Natale – Corale Polifonica — 19:15 — Monte Carmelo

27–30 DICEMBRE

Natale a Betlemme – Presepe Vivente

19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta

27 DICEMBRE

Natale al Buvuru – Antichi Mestieri + Band “Tutto in Famiglia”

21:00 — Via Buscemi

28 DICEMBRE

Magie a Macchitella (bimbi) — 11:30 — Villa Auriga

Natale al Buvuru – DJ Set al Tramonto — 17:00 — Via Buscemi

Magia del Natale – Modular Ensemble — 19:15 — Mura Federiciane

Luci in Centro – Concerto Live — 19:30 — Sagrato Chiesa Madre

Natale al Buvuru – Amici del Liscio — 21:00 — Via Buscemi

30 DICEMBRE

Amici del Liscio – Serata danzante

19:00 — Piazza Sant’Agostino

2 GENNAIO

Natale al Buvuru – Tombola di Natale

17:00 — Via Buscemi

3–5 GENNAIO

Natale a Betlemme – Presepe Vivente

19:00–22:00 — Piazza Madre Teresa di Calcutta

4 GENNAIO

Artisti per Gela in Luce – Spettacolo

19:00 — Centro Storico

5 GENNAIO

Alice nel Paese delle Meraviglie – Animazione bimbi

18:00 — Sagrato Chiesa Madre

6 GENNAIO

La Befana dei Bambini — 11:30 — Piazza Umberto I

Quartetto d’Archi Rondò – Concerto Candlelight

18:00 (1° spettacolo)

20:30 (2° spettacolo) — Teatro Eschilo

banner italpress istituzionale banner italpress tv

