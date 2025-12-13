Mussomeli, un nuovo servizio a beneficio di persone con disabilità grave

MUSSOMELI – Il presidente del Distretto socio-sanitario D10con capofila il Comune di Mussomeli,on. Giuseppe Catania, esprime grande soddisfazione nel comunicare che nei prossimi giorni verrà attivato un nuovo servizio a beneficio di 34 personecon disabilità grave, di cui 30 residenti nel Comune di Mussomeli. Il servizio, della durata di circa otto mesi, prevede la presa in carico dei destinatari e l’erogazione di un ampio ventaglio di interventi: assistenza domiciliare, supporto nel disbrigo di pratiche, attività finalizzate al potenziamento dell’autonomia personale, oltre ad altri servizi definiti sulla base dei bisogni rilevati durante l’elaborazione dei Piani Individualizzati. “Ancora una volta il nostro Distretto – dichiara l’on. Catania – dimostra di saper fornire risposte concrete ai bisogni dei cittadini più vulnerabili. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio di Piano, che anche in questa occasione ha dato prova di efficienza e professionalità”. L’attivazione del servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di tutela, inclusione e sostegno alle persone con disabilità grave e alle loro famiglie, confermando l’impegno del Distretto socio-sanitario D10 nel garantire interventi di qualità e centrati sulla persona.