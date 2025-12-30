Mussomeli, ultimo consiglio comunale 2025.Approvati debiti fuori bilancio

MUSSOMELI – Si è svolto ieri pomeriggio l’ultimo consiglio comunale del 2025. Con la presenza di 13 consiglieri su 16, (10 della maggioranza e 3 dell’opposizione) sono stati approvati tutti e tre i punti all’ordine del giorno. Ricognizione delle società partecipate del Comune di Mussomeli; Approvazione del debito fuori bilancio relativo al servizio di randagismo; Approvazione del debito fuori bilancio per un’opera pubblica. Presente il revisore dei conti il dott. Ginevra. Così il sindaco Giuseppe Catania: “Esprimo grande soddisfazione per quanto fatto nell’anno 2025 e per i risultati ottenuti e per il percorso di allineamento contabile che stiamo portando avanti con serietà e determinazione. Un sentito ringraziamento ai consiglieri di maggioranza per il senso di responsabilità dimostrato e per l’impegno continuo nell’interesse della comunità”.