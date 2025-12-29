Mussomeli, successo del Concerto “Voci che accendono il Natale” del Coro dei Bambini della Madrice

MUSSOMELI – Partecipazione e successo, ieri domenica pomeriggio, per il coro dei bambini della Chiesa Madre – Parrocchia S. Ludovico dove si è svolto il concerto dal titolo “Voci che accendono il Natale”, al termine della celebrazione serale in occasione della ricorrenza della Sacra Famiglia in cui i papà e mamma hanno rinnovato le promesse matrimoniali. Erano complessivamente in 14 che, sotto la guida di Valentina Schifano, che ha avuto affidata la direzione del coro, sono stati i protagonisti della serata a cui si sono preparati con impegno ed entusiasmo. Da sottolineare che è stato un momento educativo, espressivo e di condivisione, finalizzato a valorizzare il lavoro svolto dai bambini e a coinvolgere famiglie e comunità nel clima di festa del Natale A Mariella Valenza è stato affidato il coordinamento dell’evento con la collaborazione di Biagina Genco e Daniela Mongioví. Questi i brani che sono riecheggiati nella chiesa, accompagnati dall’organista Gera Termini e flauto traverso del maestro Salvatore Piparo: Bianco Natale, Tu scendi dalle stelle, Gloria in Excelsis Deo, Jingle Bells, Oh Happy Day, Noi siamo il mondo, ‘A Ninnaredda. I ringraziamenti e le congratulazioni dell’arciprete Padre Achille Lomanto, assai compiaciuto, hanno concluso il concerto del coro dei bambini, a cui è seguito, nell’ attiguo salone, un momento di convivialità.