Mussomeli, Sagra della “Guasteddra”. Oggi convegno “Dal chicco di grano alla guasteddra”.

MUSSOMELI – Allestito in Piazza Umberto l’atteso albero di Natale con luminarie che hanno creato già l’atmosfera natalizia. In occasione, poi, della festa dell’Immacolata, nel rispetto dell’antica tradizione, tre giorni sono destinati per la “Sagra della “Guasteddra”, con mercatini di Natale, giunta alla nona edizione. Infatti, oggi e domani e l’8 dicembre, al riguardo, la locale Pro Loco con l’amministrazione comunale, hanno varato i relativi appuntamenti. Intanto, oggi pomeriggio,, alle ore 17,30, nel palazzo Sgadari con ingresso da Via Minneci, è previsto il convegno “Dal chicco di grano alla “guasteddra”; domani e lunedì, dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 17,30 alle 23, Apertura stand espositivi e degustazione “Guasteddre”, bevanda calda e “vinu cuattu”. Per la gioia dei bambini è riservato Il trenino sotto l’albero con biglietto gratuito. Nei giorni della Sagra sarà possibile visitare il Presepe con animali da fattoria e la Casa di Babbo Natale in Piazza della Repubblica.