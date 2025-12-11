Mussomeli, presentato nuovo progetto PNRR nell’ambito del bando “Risorse in Comune”

MUSSOMELI – Il Comune di Mussomeli ha ufficialmente presentato un nuovo progetto a valere sul bando “Risorse in Comune” del PNRR, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel cogliere ogni opportunità utile a valorizzare il territorio, migliorare i servizi e favorire lo sviluppo locale. ll progetto, elaborato dagli uffici comunali e candidato secondo le linee guida nazionali, rientra tra le iniziative strategiche già avviate dal Comune nell’ambito del PNRR. “Continuiamo a lavorare per accedere a tutti i finanziamenti disponibili, dichiara il sindaco Giuseppe Catania, perché ogni progetto presentato rappresenta una possibilità concreta di investimento sul futuro della nostra comunità”. CARMELO BARBA I