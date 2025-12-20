Mussomeli, presentato il libro “Manfreda: Terra dei Sogni” di Osvaldo Barba. Il Prof.Giardina ai giovani “studiate e conoscete la storia locale”

MUSSOMELI – Si respirava un clima davvero familiare nella sede della Pro Loco venerdì sera 19 dicembre 2025 in un’atmosfera natalizia, con le luminarie della festa, accompagnata da un meteo piovoso, che, comunque non ha non ha intralciato l’avvio dell’atteso incontro culturale, organizzato dalla Pro Loco. E’stato presentato, infatti, il libro MANFREDA TERRA DEI SOGNI di cui è autore Osvaldo Barba. E’ stato un. momento di aggregazione, dal sapore di una famiglia allargata che ha condiviso il fare comunità, mediante l’ascolto di racconti del passato nella silenziosa sala, tutti intenti all’ascolto dell’argomentare della serata. E così, con i saluti iniziali della Presidente della Pro Loco Zina Falzone, è stato dato l’avvio allo svolgimento della serata, mentre sulla parete frontale campeggiava, maestoso, lo sfondo della Terra di Mandreda con il campanile della chiesa Madre, come ad indicare il quartiere Terravecchia. Ci sono stati i saluti del sindaco e vice sindaco di Mussomeli, rispettivamente Giuseppe Catania e Seby Lo Conte, e poi. il dialogo, a tutto campo, alternato con l’autore Osvaldo Barba fra il giornalista Giuseppe Taibi e Cinzia Frangiamore, che con il loro intervento hanno saputo ben coinvolgere i presenti, i cui volti apparivano ora sorridenti, riflessivi e, soprattutto curiosi e desiderosi di sapere. Una conversazione che ha portato a scoprire, in parte, i racconti narrati nel libro, a ricordare la figura del papà dell’autore, Adamo, il portalettere del centro storico, anche della madrice, che con la sua simpatia e umanità era sempre vicino ai cittadini a cui recapitava la corrispondenza. Nel corso della serata, anche le apprezzate letture di Roberto Mistretta, di Rossella Di Giovanni e Cinzia Frangiamore, hanno interessato l’uditorio, sempre più attento e compiaciuto dell’evento che si stava celebrando. Il dialogo ha portato anche a ricordare altri personaggi importanti non solo per l’autore del libro, ma anche per tutta la comunità: i compianti Elio Di Salvo, il prof. Angelo Barba, il prof. Michele Randazzo e la maestra Maria Sorce Cocuzza. Da sottolineare, poi, l’intervento del prof. Enzo Giardina, già sindaco di Mussomeli e docente presso le scuole medie di Mussomeli che ha lanciato un appello ai i giovani invitandoli a studiare e a conoscere la storia, soprattutto, la storia locale. Va anche detto che l’autore del libro, nel suo lavoro, ha raccontato storie di personaggi locali, traendo spunto dai racconti di papà Adamo. Racconti di fantasia ma con un filo di verità, racconti verosimili che riescono a suscitare emozioni, racconti di cruda verità di uno spaccato storico in cui era tanta l’emigrazione, in cui chi rimaneva soffriva della lontananza dei propri cari, racconti in cui si percepisce tanta umanità ed altri in cui, invece, si evidenzia quanto la condizione sociale incidesse nella vita di ogni giorno. Un libro di storia locale con personaggi che hanno formato un interessante mosaico di vita vissuta nel territorio di Mussomeli.