Mussomeli, Gruppo scout palermitano ospite della Parrocchia Cristo Re

MUSSOMELI – · Il Gruppo Scout della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli di Palermo ha trascorso alcuni giorni, in questo fine anno 2025, dedicati allo svolgimento del Campo Invernale realizzato nel territorio di Mussomeli. Quattro giorni che hanno rappresentato un momento fondamentale del percorso educativo scout, offrendo ai ragazzi e alle ragazze un’occasione di crescita personale e comunitaria attraverso la vita all’aria aperta, la condivisione, il servizio e il rispetto dell’ambiente e del territorio ospitante. E così, la Parrocchia Cristo Re di Mussomeli, nei giorni dal 27 al 30 dicembre ha ospitato nella Comunità Parrocchiale il Gruppo Scout della Parrocchia San Vincenzo de Paoli di Palermo. Hanno cercato di conoscere la Comunità parrocchiale, guidata da Padre Liborio Freanzù, la gente, le chiese e i monumenti presenti a Mussomeli ed hanno animato anche la Messa domenicale, appunto nella Parrocchia Cristo Re. Compiaciuto il parroco Franzù, ha sottolineato l’esemplarità dei ragazzi scout, il loro modo di fare e come hanno svolto con attenzione i compiti loro affidati.