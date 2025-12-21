Mussomeli, finanziato progetto da 50 mila euro per il giardino verde di Piazza Vittime delle Foibe

MUSSOMELI – La Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha finanziato un progetto dell’importo di 50.000 euro per la realizzazione di un giardino verde con alberi di ulivo in Piazza Vittime delle Foibe, nell’ambito degli interventi regionali a sostegno della rigenerazione e dello sviluppo del verde urbano. Si tratta di un progetto ideato, voluto e predisposto dall’Amministrazione comunale insieme all’Assessore all’Ambiente Michele Spoto, con l’obiettivo di riqualificare l’area, migliorare la qualità ambientale e creare uno spazio più fruibile e accogliente per la cittadinanza. Il nuovo giardino contribuirà alla mitigazione degli effetti climatici, all’incremento del verde pubblico e alla valorizzazione di un luogo dal forte valore simbolico e identitario. L’Amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento all’Assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, On. Giusy Savarino, per l’importante iniziativa che ha consentito il finanziamento di numerosi progetti in tutta la Sicilia, offrendo ai Comuni opportunità concrete di investimento in sostenibilità e rigenerazione urbana. «Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità – dichiara il Sindaco, On. Giuseppe Catania – perché ci consente di intervenire concretamente sulla qualità degli spazi pubblici, promuovendo sostenibilità ambientale e benessere urbano. Ringraziamo la Regione Siciliana e l’Assessore Savarino per l’attenzione riservata al nostro territorio e per aver sostenuto un progetto che coniuga ambiente, memoria e identità». L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di attenzione al territorio, alla tutela ambientale e al miglioramento della qualità della vita urbana

.