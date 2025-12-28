MUSSOMELI – Convocato dal presidente Gianluca Nigrelli, per domani pomeriggio 29 dicembre alle ore 18,30, il consiglio comunale nella sala di rappresentanza di Palazzo Sgadari con il seguente ordine del giorno: Scelta scrutatori; lettura ed approvazione verbale seduta precedente; razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione degli organismi partecipati dall’Ente alla data del 31 dicembre 2024; riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194. Servizio randagismo periodo ottobre- dicembre 2025; riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194. Consorzio Stabile Santa Chiara società consortile a r.l.
Mussomeli, domani consiglio comunale. Riconoscimento debiti fuori bilancio
Dom, 28/12/2025 - 16:13
Condividi su: