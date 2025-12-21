Mussomeli, Convegno Donazione organi. Testimonianza del suterese doppio trapiantato di cuore Paolino Mattina

MUSSOMELI – E’ stato un interessante fine settimana per chi ha partecipato, nella centralissima Piazza Roma, presso la sede del Circolo “Trabia -Emiliani Giudici, scelta dai promotori dell’iniziativa Fratres Misericordia e Aido di Mussomeli. I partecipanti hanno potuto ascoltare informazioni e testimonianze sul trapianto di Organi che hanno suscitato interesse, attenzione, riflessioni ed anche richieste di chiarimenti. Ci sono stati i saluti di accoglienza da parte della padrona di casa, la presidente del Circolo Trabia, Sonja Barba che, con la sua nota signorilità, ha dato il suo benvenuto agli organizzatori e a tutti i presenti. Ha moderato l’incontro, al tavolo dei relatori, il medico del gruppo Fratres Salvina Mingoia, dove c’era posto anche l’arciprete Padre Achille Lomanto, e il doppio trapiantato di cuore, il suterese Paolino Pio Mattina e il medico cardiologo ISMETT Eluisa La Franca. Non c’è stata la prevista presenza della Presidente Regionale dell’Aido, Salvatrice Feccia che ha fatto pervenire il suo messaggio, letto dalla moderatrice dell’incontro Salvina Mingoia. Da sottolineare che ci sono stati gli interventi del presidente della Fratres Vincenzo Sorce, del governatore Pinuccio Favata, del sindaco Giuseppe Catania, dell’arciprete Padre Achille, del primo Presidente dell’Associazione AIDO di Mussomeli Silvestre Messina, di Paolino Pio Mattina, Eluisa La Franca e di Enzo Munì, papà del dodicenne Giuseppe, che è risultato vincitore al concorso di poesie, organizzato dalla scuola media su Nicolas Green. E’ stato un incontro molto interessante ed emozionante, ha commentato Marilena Pastorello, grazie alla testimonianza di Paolo Mattina, trapiantato due volte e grazie anche alla dottoressa La Franca per aver chiarito molti dubbi alle tante domande poste dai presenti”. I gruppi organizzatori auspicano adesso la ripresa dell’Associazione AIDO a Mussomeli con nuove iscrizioni per diffondere la cultura della donazione, e nello specifico, quella degli organi.