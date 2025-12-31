Mussomeli, Conferimento Medaglia di Eccellenza per il Giornalismo 2025: il ringraziamento del Sindaco Giuseppe Catania

MUSSOMELI – Il Sindaco Giuseppe Catania esprime la propria profonda riconoscenza e sincera gratitudine per il conferimento della Medaglia di Eccellenza per il Giornalismo – 2025, attribuita dall’Agenzia Internazionale AISC News in collaborazione con il Consiglio Arabo degli Intellettuali e Accademici per la Pace e lo Sviluppo (AODI) e con le realtà associative e istituzionali ad essi collegate.Il riconoscimento, conferito per l’impegno professionale e istituzionale profuso nel lavoro mediatico svolto in collaborazione con AISC News Internazionale, rappresenta un importante attestato di stima per l’attività orientata alla promozione dei valori della pace, del dialogo interculturale, della salute, dello sviluppo e della consapevolezza sociale, nel rispetto dei principi di un’informazione responsabile e del suo alto ruolo umanitario.Un sentito ringraziamento va al Dott. Mansour Al-Qadi, Presidente del Consiglio Arabo degli Intellettuali e Accademici per la Pace e lo Sviluppo, e al Prof. Foad Aodi (giornalista, professore universitario e medico), direttore di AISC News e figura di riferimento di numerose iniziative internazionali, tra cui AMSI (Associazione Medici Stranieri in Italia), UMEM (Unione Mondiale degli Ebrei e Musulmani), Co-mai e “Uniti per Unire”, per il costante impegno nella valorizzazione di personalità e istituzioni che operano a favore della cooperazione tra i popoli, con particolare attenzione al contesto mediterraneo e internazionale.“La Medaglia di Eccellenza per il Giornalismo 2025 – dichiara il sindaco Giuseppe Catania – costituisce per me uno stimolo a proseguire, con rinnovata responsabilità, nel percorso di servizio pubblico, comunicazione etica e costruzione di ponti tra culture, comunità e Paesi, rafforzando il ruolo dell’informazione come strumento di pace, inclusione e sviluppo.”