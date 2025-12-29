Mussomeli, Comunità parrocchiale carmelitana in festa

MUSSOMELI – La comunità carmelitana, guidata dal parroco Rosario Castiglione in festa. Infatti, parrocchiani e confraternita si sono trovati insieme nella chiesa del Carmelo in occasione della festa di San Giovanni Evangelista sabato 27 dicembre, per partecipare alla celebrazione della messa presieduta da mons. Francesco Lomanto Arcivescovo di Siracusa. La domenica 28 dicembre, festa della Sacra Famiglia di Nazareth, i carmelitani si sono ritrovati per la messa del parroco Padre Rosario, durante la quale le coppie presenti hanno rinnovato le promesse matrimoniali. Subito dopo c’è stato un momento di convivialità, giù nella cripta della Chiesa, organizzato dal presidente della Confraternita e dalle rispettive famiglie.