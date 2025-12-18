Mussomeli, all’Ospedale “Longo” messa natalizia del Vicario diocesano Onofrio Castelli

MUSSOMELI – Anche quest’ anno tutto il personale Ospedaliero del nosocomio di Mussomeli “Maria Immacolata Longo” e grazie alla filodiffusione con i pazienti ricoverati nei vari reparti, hanno vissuto un momento di grazia e di gioia per il precetto natalizio con la celebrazione della S Messa presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Caltanissetta Mons. Onofrio Castelli e dai Sacerdoti delle parrocchie di Mussomeli alla presenza delle Autorità Sanitari del Presidio e autorità Civili e Militari e varie Associazioni di volontariato. A fine celebrazione i presenti, in un clima di familiarità creato dal Cappellano Padre Rosario Castiglione,, si sono scambiati gli auguri per il prossimo Natale e per il nuovo anno 2026.