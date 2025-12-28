Montedoro. Il 29 dicembre al Teatro comunale “Lina Caico” serata dedicata a Rosa Balistreri con l’evento “Cantannu di Rosa”

MONTEDORO. Serata di musica, memoria e identità al Teatro comunale di Montedoro. “Cantannu di Rosa” è il titolo dell’evento che si svolgerà nel Teatro Comunale di Montedoro il 29 dicembre alle ore 19 con ingresso libero.

Cantannu di Rosa propone un viaggio attraverso la vita e le canzoni di Rosa Balistreri. Uno spettacolo intenso e coinvolgente che rende omaggio a una delle voci più autentiche e profonde della Sicilia. Un racconto fatto di musica, parole ed emozioni, che attraversa la vita e l’anima di Rosa Balistreri, simbolo di riscatto, dignità e passione popolare.