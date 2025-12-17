Montedoro. Avviata raccolta di regali di Natale da donare ai bambini bisognosi

MONTEDORO. Una raccolta di regali di Natale da donare ai bambini più bisognosi le cui famiglie non possono permettersi simili acquisti. Un’iniziativa per far felici i piccoli. Anche a Montedoro sarà possibile partecipare a questa importante campagna solidale.

Ogni bambino merita di ricevere un regalo di Natale nuovo da poter scartare il prossimo 25 dicembre. In queste ore l’assessore comunale ai servizi sociali Debora Duminuco ha deciso di aderire a questa iniziativa. Nel contempo, ha anche chiesto, a chi ha maggior conoscenza di fenomeni di disagio socio economico nel territorio, di inviare segnalazioni di bambini che rischiano di rimanere senza dono per questo Natale.

Hanno aderito all’iniziativa Toys Planet Caltanissetta, Disneyland Giocattoli Giocheria Caltanissetta, Viziatissimi Negozio di abbigliamento per bambini Serradifalco, Viziatissimi, Negozio di abbigliamento per bambini, Via Regione Siciliana. I regali potranno essere lasciati in negozio anche con un pensierino scritto e il nome di chi ha donato se qualcuno ha il piacere di inserirlo. Chi vuole comprare dei regali in altri negozi può anche farlo e contattare il numero 348 – 1743033 per consegnare il regalo.