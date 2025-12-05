Montedoro, approvate dalla Giunta comunale due delibere: stabilizzazione personale ASU e assunzione di un assistente sociale

La Giunta comunale di Montedoro ha approvato questa settimana due importanti deliberazioni che rafforzano la struttura amministrativa dell’Ente e confermano l’impegno dell’Amministrazione nel valorizzare il personale e potenziare i servizi ai cittadini.

Dopo la prima stabilizzazione portata a termine nei mesi scorsi, la Giunta ha dato avvio alla procedura per la stabilizzazione dell’ultima unità di personale impegnata in attività socialmente utili (ASU) presso il Comune. L’assunzione avverrà a tempo indeterminato e in regime di part-time fino a 24 ore settimanali, in conformità al quadro normativo nazionale e regionale (D.L. 75/2023, L.R. 1/2024) e grazie alle risorse stanziate dalla Regione Siciliana per sostenere i percorsi di stabilizzazione. Si tratta di un passo significativo che consente di dare continuità lavorativa alla dipendente e di rafforzare le competenze interne dell’Ente.

Con una seconda delibera, la Giunta ha approvato la modifica del PIAO 2025/2027 e il conseguente aggiornamento del Piano del Fabbisogno del Personale, prevedendo l’inserimento in organico di un Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato. L’assunzione sarà possibile grazie alle risorse eterodirette previste dalla normativa nazionale, che consentono ai Comuni di potenziare i servizi sociali senza gravare sulla spesa corrente. La procedura avverrà mediante utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici.

«Con queste due delibere – dichiara il Sindaco Renzo Bufalino -continuiamo a costruire un Comune più solido, moderno e capace di dare risposte concrete ai cittadini. La stabilizzazione dell’ultima unità ASU è un atto di giustizia e riconoscimento verso chi, da anni, sostiene il funzionamento della nostra macchina amministrativa. Allo stesso modo, l’assunzione di un Assistente Sociale rappresenta un investimento importante nei servizi alla persona, un settore che vogliamo rendere sempre più vicino alle famiglie e alle fragilità del territorio.»