Minacce di morte alla sindaca di Termini Imerese Maria Terranova

Nuove minacce di morte, via social, alla sindaca di Termini Imerese, Maria Terranova. Non è la prima volta. Quest’ultima riguarda l’assegnazione degli alloggi popolari. Solidarietà è stata espressa dalla Camera del Lavoro di Termini Imerese e dalla Cgil Palermo: “Si tratta – dichiarano la segretaria della Camera del Lavoro Laura di Martino e il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo – di un episodio non isolato, gravissimo e inaccettabile che colpisce non solo il primo cittadino, ma l’intera comunità e i valori della democrazia e della legalità. Nessuna forma di intimidazione e minaccia può essere tollerata e trovare spazio nella nostra società”. (ITALPRESS).