Milena,”La Notte della Luce”: Inaugurazione Presepe Vivente il 28 dicembre

MILENA – Un appuntamento, quello di domenica prossima 28 dicembre nel Paese delle Robbe, ‘A ROBBA RANNI – Villaggio Masaniello, che meriterebbe la presenza di quanti, in tempi remoti – e non solo loro – hanno vissuto l’atmosfera natalizia in tutt’altra dimensione umana, ricca di sentimenti, di sogni e soprattutto di umanità, e certamente in diverse condizioni ambientali, Un appuntamento, in cui si potrà visitare il PRESEPE VIVENTE con le attrezzature della civiltà contadina. “LA NOTTE DELLA LUCE” è il titolo che gli organizzatori hanno dato all’eventi. Il percorso presepiale sarà una rivisitazione di usi, costumi e mezzi del passato, in cui gli odori e i sapori, s’intrecceranno con il desiderio e la voglia di sapere, a cui farà seguito la degustazione. Sarà l’occasione per gli auguri natalizi e per il Nuovo Anno da parte del nuovo Arciprete Gianluca Tirrito, dell’Amministrazione comunale e della locale Pro Loco che stanno attivamente curando L’evento. L’inaugurazione del Presepe Vivente è alle ore 17 di domenica prossima e si potrà visitare il 3, 4 e 6 gennaio dalle 17,30 alle ore 21.