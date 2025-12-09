Mazzarino, illuminazione e manutenzione strade: l’appello di Vicari e D’Aleo

Santo Vicari e Livio D’Aleo del Gruppo Civico per Mazzarino attraverso una nota dichiarano che “nel pieno del clima natalizio accogliamo con soddisfazione il gesto del sindaco, che ha voluto fare un significativo “regalo alla città” creando le condizioni per revocare l’ordinanza di inagibilità di Palazzo Alberti e restituendo così alla cittadinanza un importante spazio pubblico, altro plauso va per il probabile inizio in questa settimana della mensa scolastica.”

“Alla luce di questo intervento positivo – proseguono -, chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di offrire un ulteriore “dono alla comunità”, in particolare ai residenti di Via Aiesi, l’installazione dei due bracci illuminanti con relative lanterne e la sostituzione delle lampadine sia in Via Aiesi che in Via Gentile. Si tratta di criticità che abbiamo già segnalato attraverso diverse iniziative nelle scorse settimane e che riteniamo necessitino di un pronto riscontro.”

Vicari e D’Aleo proseguono: “Chiediamo inoltre al sindaco di chiarire se gli uffici competenti abbiano già avviato le procedure per la richiesta dei preventivi necessari all’installazione dei due bracci illuminati, o che cosa.

Richiamando quanto dichiarato dallo stesso sindaco in un recente post sui social, nel quale ribadisce impegno e serietà nel continuare a lavorare per la città, lo invitiamo a procedere con la reinstallazione dei bracci illuminati in Via Aiesi. Siamo certi che i residenti della zona non stiano chiedendo nulla di irrealizzabile, ma un intervento doveroso, fondamentale per la sicurezza e il decoro del cortile.”

“Riteniamo infine che il sindaco possa offrire alla comunità ulteriori “doni natalizi”, come una manutenzione più puntuale delle strade, un’illuminazione più diffusa ed efficace e una cura costante del territorio – concludono. Auguriamo buon lavoro e buone feste al sindaco e all’amministrazione comunale.”