Lions Club Riesi e Cub Clubs Cuccioli insieme per le famiglie bisognose: donate derrate alimentari

Ieri 21 dicembre presso la parrocchia Maria Santissima della Catena di Riesi come ogni anno il Lions Club Riesi la cui Presidente è Emanuela Ferrigno assieme al Cub Clubs Cuccioli la cui Presidente è Anita Golisano assieme a numerosi soci, e Presente anche la Presidente della Zona 24 Stefania Ievolella hanno donato delle derrate alimentari per le famiglie piu’ bisognose in occasione delle festività natalizie.

Un momento importante in questo periodo così significativo in cui molte famiglie si trovano in grosse difficoltà economiche. Come al solito il Lions Club Riesi è sempre vicino ai bisogni del territorio.

