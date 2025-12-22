Lega Giovani di Mussomeli, Desiderio Barbera nuovo coordinatore cittadino

CALTANISSETTA – Continua il percorso di crescita e radicamento territoriale della Lega Giovani in provincia di Caltanissetta. Il Coordinatore Provinciale, Giovanni Schillaci, ha ufficializzato oggi la nomina di Desiderio Barbera come nuovo Coordinatore Cittadino della Lega Giovani di Mussomeli.

“Desiderio è un giovane preparato, motivato e profondamente legato alla sua comunità” – dichiara Schillaci “In lui ho visto la voglia autentica di mettersi in gioco per il bene del proprio territorio, con concretezza, entusiasmo e spirito di servizio.

La sua nomina rappresenta non solo un riconoscimento delle sue qualità personali, ma anche un passo fondamentale per costruire una presenza ancora più radicata e attiva della Lega Giovani nei comuni dell’entroterra.

Oggi più che mai servono ragazzi capaci di ascoltare, coinvolgere e proporre. La politica deve tornare ad essere un luogo vivo, accessibile, fatto di volti, storie e impegno vero. Con Desiderio sono certo che a Mussomeli la Lega Giovani potrà diventare un punto di riferimento per tanti coetanei che vogliono dare un senso al proprio futuro, qui, nella loro terra. Il nostro compito è dare strumenti, visione e opportunità, ma soprattutto costruire una rete di giovani che abbiano il coraggio di restare, di agire e di cambiare le cose dal basso.”

La nomina di Barbera si inserisce in un percorso di rafforzamento della presenza del movimento giovanile leghista nell’entroterra nisseno, con l’obiettivo di dare voce alle istanze dei giovani, creare spazi di confronto e favorire una partecipazione attiva alla vita politica e sociale dei comuni.

Desiderio Barbera, accogliendo l’incarico, ha dichiarato: “Ringrazio Giovanni per la fiducia, Assumo questo ruolo con entusiasmo e senso di responsabilità. Credo nel valore del lavoro di squadra, nella partecipazione attiva e nell’impegno dei giovani come risorsa fondamentale per la crescita della nostra comunità. Questo incarico rappresenta per me l’opportunità concreta di contribuire al rafforzamento del movimento giovanile sul territorio, promuovendo ascolto, confronto e iniziative condivise. Lavorerò fin da subito con impegno e determinazione per trasformare le idee dei giovani in azioni reali, valorizzando energie, talenti e proposte che meritano spazio e voce.”

La Lega Giovani Caltanissetta conferma così la volontà di costruire una rete territoriale solida e dinamica, fondata su giovani capaci e pronti a mettersi in gioco per il bene delle proprie comunità.