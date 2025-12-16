Laboratori natalizi a Mazzarino: il progetto “Piccoli semi di cittadinanza” coinvolge bambini e famiglie

Mazzarino – Un’atmosfera calda e familiare ha accolto nei giorni scorsi i bambini e le famiglie partecipanti ai laboratori natalizi del progetto Piccoli semi di cittadinanza, ospitati presso il plesso “Madunnuzza” di Mazzarino. Dalle 16:00 alle 18:30, quindici bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, accompagnati dai genitori, hanno preso parte alle attività proposte dall’associazione “I Girasoli”. Gli incontri, tre in totale, sono stati pensati per combinare momenti di gioco e apprendimento, stimolando creatività e socializzazione. Durante il primo laboratorio i bambini hanno preparato biscotti e muffin, nel secondo hanno realizzato pizze e nel terzo appuntamento hanno partecipato a una tombola finale con premi, crepes e scambio di auguri. Il progetto Piccoli semi di cittadinanza è selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’iniziativa mira a ridurre la carenza di servizi per la primissima infanzia nel sud della provincia di Caltanissetta, promuovendo attività inclusive che favoriscono il confronto tra genitori, la creazione di nuove amicizie e la costruzione di legami comunitari. Con un approccio che unisce gioco e apprendimento, i laboratori natalizi rappresentano un’occasione concreta di partecipazione per bambini e famiglie, rafforzando il tessuto sociale locale e offrendo esperienze significative per la crescita della comunità.