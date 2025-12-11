La Sancataldese rescinde, con decisione consensuale, il contratto con Gabriel Quironi

Annuncio di mercato in uscita per la Sancataldese. Il club verdeamaranto ha infatti comunicato di aver rescisso, con decisione consensuale, il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Gabriel Quironi.

Centrocampista argentino, dotato di buona tecnica e di un lavoro per schemi davvero notevole, ha dato un contributo importante alla causa verdemaranto nel periodo di suo utilizzo alla Sancataldese.

Per altro è stato anche capitano della Sancataldese, punto di riferimento dentro e fuori il terreno di gioco, leader riconosciuto e stimato. Insomma un giocatore che la Sancataldese purtroppo perde in un momento importante della stagione nel quale, se pur con qualche punto in classifica sopra la zona play out, è ancora in lotta per la salvezza. (Foto Vincenzo Bonelli- Sancataldese Calcio Official)