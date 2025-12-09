La Nissa brilla sui social con numeri da capogiro: la comunicazione fiore all’occhiello della società del presidente Luca Giovannone

La NISSA F.C. non solo sta scalando la classifica sul campo nel campionato di serie D, ma sta conquistando anche il cuore di milioni di appassionati attraverso i social. In un momento storico che segna una vera e propria rivoluzione nella comunicazione sportiva, il club biancoscudato ha raggiunto risultati da capogiro, superando ogni aspettativa e stabilendo nuovi record.

Numeri vertiginosi con una fanbase che cresce a vista d’occhio, la pagina Facebook della Nissa ha superato abbondantemente i 20 mila followers, toccando un traguardo che neanche i più ottimisti avrebbero osato immaginare con fan triplicati nel giro di pochissimi anni. E non è finita qui: le visualizzazioni totali sono arrivate a ben 4milioni e 300 mila in questo ultimo mese; un salto importante rispetto al precedente primato che era fermo a 3 milioni e 500 mila visual. Questi numeri non sono solo un dato statistico, ma il segno tangibile dell’enorme interesse che la Nissa sta suscitando tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Ma la Nissa non si ferma certamente qui! Anche su #Instagram, il club sta sfiorando i 10 mila followers con 2 milioni e 600 mila visual all’attivo, mentre su TikTok, dove la giovane generazione trova sempre nuovi spunti di intrattenimento, il club ha ormai raggiunto quasi 5 mila followers, con quasi 100 mila mi piace. In totale, sommandole tutte, le tre piattaforme più popolari al mondo superano una cifra impressionante: quasi 35 mila followers. Un risultato straordinario per una squadra di Serie D, che sa come conquistare l’attenzione anche fuori dal campo!

Dietro a questi successi c’è un lavoro incredibile di squadra e strategia. Il coordinatore della comunicazione, Lorenzo Giovannone, insieme all’addetto stampa Alessandro Silverio, al social media manager Michele Digiugno, al grafico Emanuele Lamendola e al supporto grafico Rosario Bosco, ha costruito una macchina perfetta in grado di intercettare e coinvolgere tifosi da ogni angolo. Grazie a una comunicazione rapida, tempestiva, dinamica e sempre al passo con i tempi, la Nissa è riuscita a stabilire un legame fortissimo e diretto con il suo pubblico, portando la passione per il calcio a nuove vette.

Questo incredibile successo sui social non è solo un traguardo, ma un passo fondamentale verso il futuro. La Nissa, attraverso questa comunicazione vincente, sta costruendo una base solida che potrebbe portare vantaggi a lungo termine: maggiore visibilità, nuovi sponsor, e chissà, forse anche una nuova ondata di tifosi pronti a seguire il club da ogni angolo d’Italia, ma anche nel mondo. In un calcio sempre più globalizzato, la Nissa ha dimostrato di sapere come navigare nel mondo digitale, accorciando le distanze e facendo sentire la propria presenza anche lontano dal campo.

La comunicazione della Nissa è ormai un vero e proprio fiore all’occhiello, capace di rendere il club una realtà non solo sportiva, ma anche digitale e culturale. I numeri parlano chiaro: il futuro è luminoso e pieno di opportunità. La Nissa ha trovato la sua strada, e i tifosi, ovunque si trovino, non vedono l’ora di seguirla, sia sui social che sugli spalti.