La “Fratres” di Sutera incontra i donatori e festeggiano i 15 anni della sua ripartenza

SUTERA – Il locale Gruppo Fratres “Claudia Ippolito” chiude il 2025 con 86 donazioni, un record, e punta decisamente ad un incremento delle stesse per l’ anno 2026. Quest’anno sarà ricordato, anche, per il 15 anniversario della sua ripartenza, avvenuta nel 2010 grazie all’ intraprendenza di alcuni giovani suteresi, che poi per motivi di lavoro e/o di studio hanno lasciato il passo all’attuale Consiglio Direttivo che con entusiasmo e molti sacrifici sta ottenendo ottimi risultati. Il resoconto dell’attività svolta in questi 15 anni di donazioni è stato illustrato durante la tradizionale tombola natalizia svoltasi nel Salone parrocchiale della Chiesa Sant’ Agata di Sutera con la collaborazione delle Parrocchie di Sutera. A tal proposito, la dirigenza Fratres ha ringraziato l’ Arciprete don Massimo Guarino per la disponibilità e la vicinanza personale e spirituale e il Gruppo Fratres e tutti i donatori per la loro disponibilità e altruismo dimostrati ogni qualvolta che sono stati contattati.