Istituto Comprensivo Santa Caterina Resuttano, grandi emozioni alla sesta edizione del Concerto di Natale “Armonie Natalizie”

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 18 dicembre, nel salone delle feste del plesso di scuola dell’infanzia Madre Teresa di Calcutta, la sesta edizione del Concerto di Natale degli alunni del Percorso ad indirizzo musicale.

Magnifica la performance degli alunni strumentisti diretti dal M*Giuseppe Cima e preparati dai proff.Lucia Brancato, Cristina Marazzotta e Concetta Battaglia. Altissima la qualità delle esecuzioni basate su un excursus di musiche Natalizie dal Barocco ai giorni nostri.

Grande il coinvolgimento delle famiglie che hanno partecipato alle diverse esecuzioni dei brani accompagnandoli col ritmo delle mani. Ancora una volta il Concerto di Natale si è rivelato un grande esperimento sociale che ha coinvolto nell’orchestra, tra l’altro, anche gli ex allievi dell’istituto, oggi corsisti del Conservatorio di Caltanissetta. Un grande risultato per la scuola che ha fatto della qualità e dell’inclusione i principi cardine dell’offerta formativa. “L’istituto Nazionale di Valutazione chiama questo fenomeno “risultati a distanza” degli alunni – dichiara la dirigente Claudia Amico – e questo non può che rendere merito ai professionisti che lavorano all’interno della scuola e ripagare tutti, genitori, docenti e dirigente, del faticoso lavoro di squadra condotto negli ultimi anni.

Le attività dell’indirizzo musicale, insieme a quelle della pratica musicale nella Scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, dall’a.s. in corso, assumono una maggiore pregnanza nell’ambito del Polo ad orientamento artistico e performativo “La Trinacria” del quale la scuola fa parte insieme all’I.C. Caponnetto Sciascia di Caltanissetta e all’I.C. Carducci di San Cataldo, contribuendo efficacemente alla curvatura artistico-musicale del curricolo d’istituto