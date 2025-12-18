Interruzione esercizo acquedotto Fanaco-Madonie Ovest, sospesa la distribuzione idrica in alcuni Comuni del Nisseno: ecco quali

Siciliacque comunica che a partire dalle ore 07:00 del 19/12/25 sarà interrotto l’esercizio del sistema Fanaco-Madonie Ovest per eseguire una serie di interventi di riparazione e manutentivi. Ne consegue la sospensione della distribuzione nei seguenti comuni:
Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Milena, Montedoro, Mussomeli, Serradifalco, Sommatino, Sutera.
Comunicheremo, si legge nella nota di Caltaqua, come di consueto ogni utile aggiornamento sulla ripresa e la relativa programmazione distributiva.