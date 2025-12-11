Innovazione, Folladori (Sisal): “Per imprese è fondamentale trovare identità”

(Adnkronos) – "Il futuro cambia in maniera radicale e veloce, con un'accelerazione propulsiva che arriva dall’intelligenza artificiale. Capire chi si è è dunque fondamentale per le imprese. Crediamo che la cosa più importante per un'azienda come noi sia capire che l'innovazione fa parte di chi si è, dei comportamenti". Lo ha sottolineato Camilla Folladori, chief strategy officer flutter Sea di Sisal, nel suo intervento alla quarta edizione di FutureS, l’evento organizzato da Sisal per confrontarsi con istituzioni, aziende e opinion maker sulle sfide e le opportunità legate all'innovazione digitale. Al centro dell’edizione 2025 il tema dell’identità e della responsabilità delle aziende. "Comprendere che l’innovazione è un comportamento e non un progetto ci permette di continuare a crescere in maniera sostenibile e responsabile" aggiunge. "Serve poi creare il contesto adatto, attraverso una governance dell'innovazione e dell'artificial intelligence – conclude – in modo da creare il contesto e non semplicemente una roadmap di casi d'uso".

