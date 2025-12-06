Iniziative Rotary Club Mussomeli – Valle del Platani: incontri con ragazzi scuole superiori “Hodierna” e “Virgilio”

MUSSOMELI – All’ Auditorium “Lillo Zucchetto” di contrada Prato si è svolto l’Incontro con i ragazzi delle scuole superiori di Mussomeli per la prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili che ha suscitato notevole interesse, confermando l’importanza dei temi trattati e la qualità degli interventi. E’ stata, la seconda giornata dedicata alla prevenzione e cura delle malattie sessualmente trasmissibili, questa volta dedicata ai ragazzi del biennio dell’istituto di istruzione superiore “Hodierna” di Mussomeli. L’evento è promosso dal Rotary Club Mussomeli Valle del Platani, nell’ambito delle iniziative del Distretto 2110 Sicilia e Malta ed ha registrato un’ampia partecipazione e un vivo interesse da parte degli studenti e dei docenti, segno della forte attenzione verso un tema di grande attualità e rilevanza sanitaria. I relatori presenti agli incontri Alfonsina Orlando, Daniela Noto e Daniele Frangiamore, membri attivi del Club, insieme a Giuseppe Cumia e altri esperti rappresentanti della Croce Rossa Italiana, hanno affrontato con chiarezza e professionalità i principali aspetti legati alla prevenzione, alla consapevolezza e alla responsabilità individuale, stimolando un dialogo aperto e costruttivo con gli studenti. La prima conferenza del Progetto Distrettuale sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, si è svolta il 21 ottobre con gli studenti dell’istituto l’Istituto “Virgilio” alla presenza del Past Governor distrettuale, Giuseppe Pitari, che si è complimentato per la qualità dell’organizzazione e per la modalità e il coinvolgimento da parte dei promotori e degli intervenuti nel trattare l’argomento, riconoscendo il valore educativo dell’iniziativa. Un’attiva collaborazione è stata registrata da parte delle Dirigenti scolastiche che hanno espresso grande apprezzamento per la qualità e la finalità dell’iniziativa. Con questo percorso, il Rotary Club Mussomeli – Valle del Platani rinnova il proprio impegno a favore della formazione, della salute e della crescita consapevole dei giovani, in piena sintonia con i principi e gli obiettivi del Rotary International.