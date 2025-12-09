Il voto dei progetti di “Democrazia Partecipata” premia e finanzia il progetto delle Confraternite: “Spazio Museale – Settimana Santa di Mussomeli”.

MUSSOMELI – Si è svolto, oggi pomeriggio, presso i locali del Municipio, lo spoglio delle schede dei circa 647 votanti dei progetti di Democrazia Partecipata che si sono recati, nei nove giorni stabiliti, in biblioteca comunale per il voto in presenza. Allo spoglio delle schede sono stati presenti i rappresentanti delle confraternite ed associazioni che hanno presentato progetti. Lo spoglio delle schede ha premiato, e quindi finanziato, il progetto n. 3 “Spazio Museale – Settimana Santa di Mussomeli” con voti 326 , mentre il n.1 “Attività culturali, sociali, ricreativi e sportive”, ed il n. 2 “Attività sportive e ricreative per bambini”, rispettivamente con 66 e 246 voti. Va sottolineato che obiettivo dell’intervento: Spazio Museale – Settimana Santa di Mussomeli è un progetto ideato e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio portando al visitatore a far vivere le emozioni e la storia della Settimana Santa di Mussomeli, rendendola fruibile in ogni momento dell’anno. L’allestimento del museo, all’interno dei locali delle Confraternite o altri locali Comunali, contribuirà in modo significativo a valorizzare il percorso della “Via degli Oratori”. Grazie a questa integrazione delle opere esposte lungo il percorso, la visita sarà ancora più coinvolgente e significativa, trasformando la via in un vero e proprio viaggio attraverso il tempo e la cultura. Sarà un’esposizione di 14 (quattordici) Statue riprodotte in 3D max 70 cm, riguardanti le varie processioni della Settimana Santa di Mussomeli. Attraverso protocollo d’intesa che verrà stipulato successivamente tra le Confraternite, Chiesa San Francesco d’Assisi all’Immacolata e il Comune di Mussomeli, detta esposizione potrà essere utilizzata dalle parti, per eventi (riti religiosi, convegni, promozione del territorio, etc…). Le statue riprodotte sono: Gesù alla Colonna, Urna, Cristo Risorto, Maria Maddalena, Gesù nell’orto degli ulivi, San Giovanni Evangelista, Veronica, Incontro Gesù con la Veronica, San Michele, Maria Addolorata, Madonna della Pasqua, Incontro Gesù e le pie donne, il Cireneo e la “Prima Caduta”. Soddisfazione nell’ambiente confraternale, è stata espressa in un comunicato, rivolto ai concittadini, dove si legge: “E’ con il cuore colmo di gioia e profonda gratitudine che le Confraternite e la Comunità del Convento di S. Francesco annunciano che il “Progetto per uno spazio museale sulla “Settimana Santa di Mussomeli” è risultato vincitore. Grazie alla vostra straordinaria partecipazione e al vostro sostegno decisivo durante le votazioni per la “Democrazia Partecipata, siamo riusciti a raggiungere questo straordinario obiettivo. Questo risultato non è soltanto una vittoria per le nostre realtà associative o per il Convento, ma rappresenta un traguardo storico per l’intera Comunità di Mussomeli. Il vostro voto ha dimostrato quanto sia vivo e forte l’amore per le nostre radici, per la nostra Fede e per quelle tradizioni secolari che rendono la nostra Settimana Santa un evento unico nel panorama Siciliano e Nazionale. Un ringraziamento speciale va a chi ha promosso il progetto, a chi ha speso il proprio tempo per andare a votare e a chi ha creduto, fin dal primo istante, che unire le forze fosse la strada giusta per vincere”.