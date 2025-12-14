Il segretario confederale Ugl Alario: “Gela non è la città degli attentati incendiari”

“Gela non è la città degli attentati incendiari”. Il segretario confederale Ugl Andrea Alario sottolinea con forza come tutta la comunità cittadina debba dire no a quanto accaduto in settimana al punto vendita della catena “Zangaloro”, incendiato. L’Ugl aderisce alla manifestazione indetta per domani, su iniziativa del sindaco Terenziano Di Stefano e dell’amministrazione. “Gela è una città che ha tante potenzialità e può attrarre investitori – aggiunge Alario – non è accettabile che atti delinquenziali e criminali mettano a rischio lavoro, occupazione e investimenti. Aderiamo alla manifestazione perché tutti devono dare un contributo per lo sviluppo e per sconfiggere finalmente l’ingerenza criminale. Gela non si fa soffocare da una minoranza”.

