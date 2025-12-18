Salute

Carmelo Barba

I gruppi Fratres di Mussomeli, Acquaviva e Sutera nelle scuole superiori diffusione cultura della Donazione del Sangue

Gio, 18/12/2025 - 18:45

MUSSOMELI – Ieri mattina, nell’Auditorium “Lillo Zucchetto”, di contrada Prato, è stato dato il via al progetto ”Capaci di donare”, promosso da un protocollo d’intesa fra Assessorato alla Salute, Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale e Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, finalizzato alla diffusione fra i giovani studenti maggiorenni alla cultura della donazione del Sangue. Presenti i vertici del gruppi “Fratres”. di Mussomeli, Acquaviva e Sutera e studenti e docenti degli Istituti scolastici “Virgilio” e “Hodierna, diretti rispettivamente da Alessandra Camerota e da Rita Maria Cumella, che hanno aderito al progetto. Referenti del progetto sono i docenti Giovanna Milazzo, Mariella Navarra, Luisa Noto e Carmelo Ladduca, che con impegno e passione hanno coinvolto i ragazzi. Presenti anche i medici Mario Difrancesco e Salvina Mingoia che hanno chiarito i dubbi e i falsi miti sulla donazione del sangue. Un importante incontro scolastico per diffondere e veicolare la cultura della donazione del sangue, un argomento di vitale importanza.

