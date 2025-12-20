Gela. Trasferimenti lavoratori Riva e Mariani, Alario(Ugl): “La nostra organizzazione sindacale non ha firmato alcun accordo”

I trasferimenti in altri siti, comunicati ai dipendenti della società “Riva e Mariani”, che da anni opera nello stabilimento Eni di Gela, trovano il dissenso della segreteria confederale Ugl. “Come organizzazione sindacale – dice il segretario confederale Andrea Alario – ci opporremo. Non è possibile che i lavoratori, da un momento all’altro, vengano trasferiti, destabilizzando intere famiglie. Non è proponibile che con una semplice comunicazione mail si formalizzino scelte di questo tipo”. Alario ribadisce, “non accetteremo trasferimenti decisi senza una plausibile motivazione”. “La nostra organizzazione sindacale – conclude – non ha firmato alcun accordo”.