Gela, il sindaco di Certosa di Pavia Marcello Infurna ospite al Comune

Il Sindaco di Certosa Di Pavia, Marcello Infurna, “ambasciatore gelese”, è stato ospitato questa mattina dal Sindaco Terenziano di Stefano. E’ stato un incontro improntato nel segno dell’amicizia e del rispetto reciproco. Oltre allo scambio degli auguri, alla presenza di rappresentanti del Partito Democratico locali, il sindaco Infurna ha sottolineato come sia accomunato al collega di Gela da diverse cose.

“Anche a me succede di essere chiamato il Sindaco Marcello, così come a Gela i cittadini chiamino il Sindaco Terenziano – ha detto – questo significa che è entrato nel cuore della gente, che lo identifica come persona di riferimento capace di ascoltare i loro bisogni. Ci sono similitudini tra le due città, alla grande storia e dalle grandi potenzialità. Ci unisce la follia di fare il Sindaco. Certamente Gela è una città più complessa ma il lavoro che sta svolgendo è sotto gli occhi di tutti. C’è un grande bisogno di fare politica in un modo diverso e servono politici diversi, come Terenziano”.