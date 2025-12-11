Gela, avviato il corso di accompagnamento alla nascita all’ospedale “Vittorio Emanuele”

Ha preso il via ieri, con grande successo e partecipazione, il Corso di accompagnamento alla nascita all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, attualmente guidata dal Direttore f.f. Dr. Ferraro. Il corso è strutturato in 9 incontri a cadenza settimanale e si pone l’obiettivo fondamentale di ridurre il rischio ostetrico e di rendere le gestanti e i loro partner preparati e pienamente consapevoli dell’evento Travaglio-Parto.

A garanzia di una preparazione completa e olistica, l’équipe di professionisti coinvolti è altamente specializzata e multidisciplinare: Ginecologo: Dr. Ferraro; Ostetrici: Dr.sse Burrugano e Raniolo; Pediatra: Dott.ssa Vella; Psicologhe: Dott.sse Cascino e Lombardo; Nutrizionista: Dott.ssa Maniglia. Ogni operatore esperto, con le proprie competenze specifiche, renderà edotte le gestanti riguardo le modalità del travaglio e insegnerà loro le tecniche di respirazione per affrontare al meglio il momento. L’elemento di maggiore novità è l’integrazione della musicoterapia in ogni incontro, attraverso una specifica fase di ascolto. Questo progetto sarà magistralmente curato dal Professore Grimaldi, noto esperto del settore.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al tramite dell’Associazione Amici della Musica, con in testa la Prof.ssa Giusy Rinzivillo, in collaborazione con FIDAPA, anch’essa rappresentata dalla Prof.ssa Rinzivillo. L’intero percorso è finalizzato a promuovere il concetto di Parto Spontaneo Vaginale Umanizzato e l’allattamento al Seno. L’umanizzazione del Parto prevede che, dalla fase del travaglio attivo fino alla nascita e per le due ore successive, la Triade Madre, Padre, Figlio riceva il sostegno necessario per affrontare al meglio l’evento, in un clima di sicurezza e consapevolezza. Il corso non si limiterà agli aspetti clinici e psicologici, ma includerà anche importanti incontri aperti: Con la Dott.ssa Tancredi della Banca del Cordone di Sciacca per promuovere la donazione del sangue cordonale, con l’Avvocato Macrì per discutere la recente novità legislativa relativa alla possibilità di attribuire il doppio cognome al neonato.