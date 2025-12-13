Gela, “Agòn Eschileo 2025”: emozioni alla cerimonia di premiazione

All’Agòn Eschileo organizzato dal Liceo Classico “Eschilo” di Gela con la sponsorizzazione di Eni il primo posto nella sezione riservata ai Licei classici è andato all’istituto “Beccaria Govone” di Mondovì (Cuneo), con il brano “Non tornan più”. Al secondo posto, invece, il Liceo “Brocchi” di Bassano del Grappa (Vicenza) con “Padre e re”. A trionfare nella sezione dei Licei musicali il “Gargallo” di Siracusa con la canzone “I Persiani”. Secondo classificato il brano “The way haed” del “Fazio Allmayer” di Alcamo. Per questa XIV edizione gli studenti si sono cimentati nella resa musicale di un passo tratto dalla tragedia “I Persiani” di Eschilo in cui si rinnova un messaggio senza tempo: la guerra non ha mai vincitori, solo vinti. Concetto declinato con brani inediti dai sedici Licei classici e musicali che sono stati selezionati per la finale dalla giuria presieduta dalla scrittrice e filologa classica Silvana Grasso con Andrea Alfio Maccarrone per la parte musicale. Nel bel mezzo dell’evento è stata consegnata dal sindaco Terenziano Di Stefano e dalla presidente del consiglio comunale Paola Giudice la delibera con cui l’assise civica ha ratificato per lei l’assegnazione della cittadinanza onoraria. Un momento di forte emozione per la scrittrice che in città ha vissuto tanti anni, ritenendola “casa” e fonte di ispirazione per molte sue opere di successo. Poco prima la scrittrice come presidente della giuria aveva portato in scena la sua interpretazione del brano in gara. La cerimonia di premiazione è stata aperta dall’esibizione del coro del Liceo Classico diretto da Martina Salamone. A illustrare la valenza didattica, culturale e promozionale del territorio della gara di Greco antico è stato il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. L’Agòn continua ad essere sostenuto da Eni, sponsor unico attento al fermento culturale del territorio come ha confermato il presidente della Bioraffineria di Gela, Luca Alburno che invitato i giovani a guardare sempre avanti, affrontando con coraggio le sfide del mondo moderno. Hanno portato il loro saluto il sindaco Terenziano Di Stefano, il presidente della Provincia Walter Tesauro, l’on Nuccio Di Paola, il sen Pietro Lorefice, il presidente del consiglio Paola Giudice e l’assessore all’istruzione Peppe Di Cristina. Molto commovente il momento del saluto tra i liceali gelesi e i circa 60 ragazzi venuti da tutt’Italia per la gara. I giorni trascorsi insieme hanno creato amicizia e condivisione.