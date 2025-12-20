Distribuzione idrica, il calendario aggiornato per nove Comuni del Nisseno

Di seguito il calendario aggiornato a seguito della ripresa dell’esercizio Fanaco-Madonie Ovest
Acquaviva
20/12/2025 N. settore centro, E1, E2, E3, E4, E5
21/12/2025 N. settore centro, E1, E2, E3, E4, E5
Campofranco
20/12/2025 alta 1
21/12/2025 alta 2
22/12/2025 media
23/12/2025 bassa
Delia
21/12/2025 bassa, alta
22/12/2025 media, alta
Milena
20/12/2025 villaggio cavour, carabinieri
21/12/2025 cimitero, piazza
22/12/2025 villaggio cavour, carabinieri
23/12/2025 cimitero, piazza
Montedoro
20/12/2025 alta
21/12/2025 bassa
Mussomeli
20/12/2025 Ospedale, Bosco, Germano
21/12/2025 S. Enrico, N. settore centro, Madrice, S. Giovanni
22/12/2025 Via Napoli, Ponte, S. Croce e medio
Serradifalco
21/12/2025 bassa
22/12/2025 alta
23/12/2025 bassa
Sommatino
21/12/2025 bassa-primo maggio
22/12/2025 accumulo
23/12/2025 media + alta, quattro aratate
24/12/2025 accumulo
25/12/2025 bassa-primo maggio
Sutera
20/12/2025 media
21/12/2025 bassa
22/12/2025 alta
23/12/2025 media