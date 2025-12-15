Delia. Presentato alla Biblioteca comunale “Luigi Russo” il volume “Domus specialis – Chiese Madri nella Diocesi di Caltanissetta”

DELIA. E’ stato presentato il volume “Domus specialis – Chiese Madri nella Diocesi di Caltanissetta”. L’evento s’è tenuto presso la Biblioteca Comunale “Luigi Russo” dove è stato accolto il prof. Luigi Bontà, Cultore di Storia Patria, e l’ Arch. Giuseppe Giugno, Dottore di Ricerca in Storia dell’ Architettura, che hanno testimoniato la valenza, per la storia locale deliana, del volume presentato parlando della Chiesa Madre Santa Maria di Loreto.

L’opera ha interessato e coinvolto i presenti poiché di grande valore storico e artistico per la comunità deliana in quanto ricco contributo alla sua crescita culturale nella conoscenza identitaria delle proprie origini storiche e religiose.

L’amministrazione comunale ha ringraziato gli ospiti per il loro prezioso intervento, il Centro Studi Cammarata di San Cataldo e il suo direttore Don Massimo Naro per avere donato alla nostra Biblioteca una copia del prestigioso volume. Presenti il vice sindaco Paolo Giordano, ma anche l’assessore alla Cultura Deborah Lo Porto, la Dott.ssa Giusi Leone.