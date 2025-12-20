Delia, il 21 dicembre l’evento “Sotto il cielo di Natale” con gli “Amici della Musica”

DELIA – La tradizione del Natale si arricchisce quest’anno di una nuova voce, grazie al gruppo musicale “Amici della Musica” che ha ideato e organizzato l’evento. Il gruppo musicale nasce dall’intraprendenza e la passione di un collettivo di musicisti locali: Giuseppe Emanuel Stagno, Alessia La Magra, Stefano Parisi, Antonino Longo e Michela La Magra con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale con progetti innovativi.

La scaletta della serata è stata studiata per emozionare un pubblico di tutte le età attraverso musiche della tradizione deliana, brani natalizi di vario tipo e musica di festa. La giornata inizierà all’insegna della vicinanza e del calore umano. A partire dalle ore 17:00 Novena nelle abitazioni degli anziani, si tratta di una scelta fortemente voluta dai componenti del gruppo per portare gioia a chi, per ragioni di salute o di età, non può uscire di casa. Il momento centrale della serata si terrà alle ore 19:00 in Chiesa Madre in cui il gruppo eseguirà canti della Novena popolare e non mancheranno novità musicali. In seguito a concludere la serata il gruppo si sposterà per le vie del paese per portare Musica e Gioia a tutta la cittadinanza. Il gruppo ringrazia l’Arciprete di Delia Rev. Sac. Giuseppe Adamo e tutta la cittadinanza per il loro sostegno.