Concettina Nicosia nominata Commissario Straordinario Comune di Vallelunga

VALLELUNGA PRATAMENO. Il Segretario Generale Concettina Nicosia torna ad essere il Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno. A seguito del decesso del Sindaco di Vallelunga Pratameno, Giuseppe Montesano, e della conseguente cessazione della Giunta Comunale, il presidente della Regione, Renato Schifani, anche nella qualità di attuale Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ha firmato il decreto di nomina nella giornata del 9 dicembre scorso, che è stato notificato il giorno successivo alla diretta interessata ed alla segreteria del Municipio nel quale andrà ad assumere l’incarico. Abilitata avvocato, originaria di Roccapalumba, ma vita e famiglia a Sutera, la dottoressa Nicosia svolge l’attività di Segretario Generale titolare del Comune di Barrafranca, in provincia di Enna. Vanta quindi un’esperienza notevole nel settore della Pubblica Amministrazione. Sarà chiamata ad amministrare il Comune di Vallelunga con i poteri suppletivi del Sindaco e della Giunta Comunale, affiancando il Consiglio Comunale in carica, fino a nuove elezioni, previste nella primavera del 2026. L’insediamento del Commissario Straordinario è previsto per questo fine settimana. La dottoressa Concettina Nicosia era già stata Commissario Straordinario del Comune di Vallelunga Pratameno, con funzioni di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale, durante il periodo Covid, per un anno, dal mese di ottobre 2020 ad ottobre 2021, lasciando il 13 ottobre 2021 la fascia tricolore al compianto Sindaco Montesano.