Cani avvelenati a Favara, il sindaco Palumbo: “Provvederemo a segnalare alle autorità competenti”

“Ancora una volta sono costretto a dare notizia di povere creature uccise da alcuni criminali”. Con queste parole, in un post pubblicato su Facebook, il sindaco Antonio Palumbo ha denunciato la presenza di veleno che ha provocato la morte di diversi cani nella zona di contrada Saraceno, a Favara. “Provvederemo a segnalare alle autorità competenti nella speranza che possano individuare e punire questi criminali”, ha dichiarato il primo cittadino, ricordando la gravità del gesto. “Chi somministra veleno con l’intento di uccidere un cane commette il reato di uccisione di animali per crudeltà e rischia da sei mesi a quattro anni di carcere, oltre a una multa. Chiunque abbia elementi utili ci aiuti a fermarli”. Nei giorni scorsi Palumbo aveva già segnalato, sempre sui social, episodi di avvelenamento di gatti in altre zone del territorio comunale. (AGI)