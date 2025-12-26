Campofranco. Torna il Presepe Vivente: ecco le date; si parte il 26 dicembre e si chiude il 6 gennaio

CAMPOFRANCO. Oltre 4.000 visitatori nel 2024 e un entusiasmo che cresce anno dopo anno. Anche quest’anno Campofranco si trasforma in un viaggio emozionante nella storia e nelle tradizioni del Natale in via Roma e piazza Crispi.

Queste le date: Dicembre 2025: 26, 27, 28, e 30

Gennaio 2026: 3, 4 e 6

Lungo il percorso potrete gustare i sapori autentici della tradizione: lenticchie, pani cunzatu, frutta secca, olive nere e bianche, vino di casa, pecorino, tuma, ricotta, ceci con brodo, fagioli con la cotenna, macco, guastedde con zucchero, uova sode, patate a strica sali, vino cotto e tante altre specialità.

Un evento reso possibile grazie all’impegno di associazioni, volontari e alla collaborazione delle realtà del territorio. II tutto nel contesto di una magia del Natale, tra fede, tradizione e comunità.