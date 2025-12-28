Salute

Campofranco. Il 29 dicembre nel salone Giovanni Paolo II presentazione e proiezione del film “Occi Novi” di Gero Miceli

Dom, 28/12/2025 - 15:46

CAMPOFRANCO. Presentazione e proiezione del film “Occhi novi”. E’ quella che ha organizzato per lunedì 29 dicembre alle 16,30 nel salone Giovanni Paolo II il Comune di Campofranco che ha invitato la cittadinanza alla presentazione e proiezione del film “Occhi novi”, scritto e diretto da Gero Miceli, poeta e regista. Un’opera intensa che invita a guardare il mondo con uno sguardo nuovo, profondo e consapevole.

Interverranno: Maria Giuseppina Terrasi, in conversazione con l’autore, Salvatore Tulumello, attore del film. Conclusioni: Gero Miceli. I saluti istituzionali saranno del Sindaco di Campofranco, Vincenzo Nuara, e del presidente del Museo Vincenzo Nicastro. Il tutto nel contesto di un prezioso incontro tra cinema, poesia e riflessione collettiva nel contesto di un momento di cultura e bellezza.

