Campofranco. Comunità in festa per il centesimo compleanno di Benita Mazara

CAMPOFRANCO. La comunità campofranchese in festa per i cento anni della signora Benita Mazzara. Un momento di grande gioia e profonda emozione per tutti la festa per il centesimo compleanno della Sig.ra Benita Mazzara, esempio di forza, memoria e valori che attraversano un secolo di vita.

Il Sindaco Rosario Nuara e l’Assessore Alba Provenzano hanno avuto l’onore di partecipare alla celebrazione, consegnando una targa commemorativa a nome dell’Amministrazione Comunale, come segno di affetto, riconoscenza e stima.

Un traguardo straordinario che appartiene non solo alla Sig.ra Benita e alla sua famiglia, ma a tutta la comunità.