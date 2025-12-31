Camera di Commercio, il 2 gennaio chiusi gli uffici delle sedi di Caltanissetta e Gela

Le vigenti normative in materia di spending review richiedono alle Pubbliche amministrazioni sempre maggiori risparmi soprattutto per quanto riguarda i consumi intermedi (energia elettrica, riscaldamento, ecc.).
Pertanto, in considerazione della scarsa affluenza di utenti e della ridotta presenza di personale in servizio nel periodo di Festività Natalizie, si comunica che venerdì, 2 gennaio 2026, gli uffici della camera di commercio di Caltanissetta e della sede staccata di Gela resteranno chiusi
Resteranno comunque attivi tutti i servizi on-line offerti tramite il sito www.cameracommercio.cl.it e il portale Registro Imprese www.registroimprese.it utilizzando qualsiasi dispositivo fisso e/o mobile.
Si invitano pertanto i cittadini, le imprese e i professionisti a tenere conto di tale chiusura e di programmare adeguatamente le loro eventuali necessità legate ai servizi camerali. Gli uffici riapriranno il 5 gennaio 2026 (lunedì)