Caltanissetta, il CoAS proclama lo stato di agitazione dei cardiologi del Sant’Elia

Il CoAS medici dirigenti- Sicilia ha proclamato lo stato di agitazione del personale medico della Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e ha richiesto al prefetto l’attivazione della procedura di conciliazione. Lo rende noto il segretario regionale del sindacato, Mario Salvatore Macrì. Al centro della protesta, la disposizione dell’Asp di Caltanissetta che prevede l’impiego dei cardiologi del Sant’Elia per coprire i turni nel pronto soccorso dell’ospedale di Mussomeli. Secondo il CoAS, il provvedimento sarebbe “illegittimo e reiterato” e comporterebbe un indebolimento dell’unità di Cardiologia del presidio nisseno. Il sindacato contesta inoltre la motivazione dell’emergenza organizzativa, richiamando alcune delibere recenti dell’Asp relative all’assunzione di dieci dirigenti medici di Medicina Interna e di cinque medici a contratto destinati ai pronto soccorso. Risorse, sostiene il CoAS, che renderebbero “ingiustificata” la scelta dell’Azienda di ricorrere ai cardiologi. La nota segnala anche un potenziale “rischio per la sicurezza delle cure” ai pazienti cardiologici e una “grave criticità istituzionale” per il presidio ospedaliero di Caltanissetta. (ANSA).